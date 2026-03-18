Большинство россиян обсуждают новости с близкими

Большинство россиян (59%) обсуждают актуальные новости с близкими, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 21% россиян обсуждают новости в дружеских чатах каждый день, 10% — несколько раз в неделю, а еще 10% — раз в месяц или реже.

Почти половина респондентов (42%) рассказали, что в их чатах чаще всего обсуждаются новости экономики и политики, 25% — локальные происшествия и городские новости, 12% — деньги и мемы, а 9% — спорт и шоу-бизнес.

Чаще всего (50%) в чатах россияне при обсуждении новостей обмениваются реакциями, 31% обмениваются ссылками и короткими комментариями, 13% используют реакции и эмодзи, а у 6% обсуждения иногда переходят в конфликты.

По данным исследования, 72% россиян обсуждают новости лично, 21% отправляют новостные ссылки в 1-2 чата, 5% — в разные группы, а 2% публикуют свои посты.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 12 марта 2026 года. Всего в нем приняли участие 2 428 интернет-пользователей.