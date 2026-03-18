Врач назвала тревожные причины появления лопнувших сосудов в глазах

Переутомление, сухость глаз, внешние раздражители, повышенное артериальное давление, сахарный диабет и другие болезни могут приводить к возникновению лопнувших сосудов в глазах. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

По ее словам, чаще всего недуг возникает на фоне резких физических нагрузок и скачков давления, например, при кашле, чихании или рвоте. Кроме того, сосуды могут повреждаться при травмах глаза, из-за переутомления, недосыпа и длительной работы за компьютером.

«Среди медицинских причин на первом месте стоит повышенное артериальное давление — при гипертонии сосуды могут не выдерживать напора крови. Также причиной может быть сахарный диабет, при котором сосудистая стенка становится более хрупкой. Иногда это связано с заболеваниями крови, когда нарушается свертываемость, или с приемом препаратов, разжижающих кровь», — подчеркнула Левина.

Эксперт добавила, что причинами могут быть воспалительные болезни глаз, нехватка витаминов, которые влияют на эластичность сосудистой стенки. При появлении любых проблем с глазами она призвала обращаться к врачу.

Основательница клиники аппаратной медицины «Аппаратка» Мария Кузьмина до этого говорила, что недостаток сна, избыток соли и алкоголя вечером, а также привычка тереть глаза могут провоцировать отеки кожи вокруг глаз.

