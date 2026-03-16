Россиян предупредили о мошеннических уведомления о кредитах

Эксперт Бедеров: мошенники рассылают сообщения с фейковой информацией о кредитах
Мошенники отправляют россиянам сообщения с фейковой информацией о кредитах. При этом текст в таких смс зачастую бывает нейтральным. Об этом RT рассказал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

По словам специалиста, в мошенническом сообщении может быть указана фейковая информация, уведомляющая об изменении статуса займа, условий по кредиту или необходимость подтвердить заявку. Вместе с таким текстом жертве приходит ссылка, ведущая на фишинговый сайт, который визуально похож на официальную страницу известного банка или МФО. Там пользователя просят ввести пароль от личного кабинета или данные карты, чтобы «подтвердить статус». Однако вся эта информация уходят злоумышленникам.

Эксперт также подчеркнул, что мошенническая ссылка может напрямую на вредоносный файл. После того, как жертва скачивает, злоумышленники получают удаленный доступ к его устройству.

«В этом случае под угрозой уже не только банковские приложения, но и вся переписка, фото и контакты. Мошенники сейчас активно эксплуатируют не столько жадность, сколько информационную неопределенность. В отличие от схем с «безопасными счетами» или «родственниками в беде», которые требуют активного диалога и воздействия на эмоции, здесь мошенники автоматизировали рассылку», — предупредил он.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров до этого говорил, что привычка использовать один и тот же или похожий пароль для всех соцсетей и ресурсов грозит «последовательной компрометацией», то есть взломом. По его словам, хакеры часто покупают на теневых форумах базы логинов и паролей, которые сливают со слабо защищенных сайтов. Завладев ими, преступники запускают проверку доступа на разных сайтах, и если пароли совпадают, например, с почтой, то аккаунт быстро взламывается.

