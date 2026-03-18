Диетолог объяснила, можно ли пить кофе перед сном

Диетолог Кованова: кофе можно пить за 6 часов до сна
Narong Khueankaew/Shutterstock/FOTODOM

Кофе можно пить не позднее, чем за 6 часов до отхода ко сну. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам эксперта, в среднем действие кофеина длится до 8 часов.

«Ошибка в том, что люди пьют кофе в течение дня как воду, поэтому последнюю чашку кофе лучше пить не позднее, чем за 6 часов до сна», — объяснила она.

При этом, по словам диетолога, при чрезмерном употреблении кофе чувствительные люди могут столкнуться с ухудшением качества сна, повышенной тревожностью и учащением сердечных сокращений. В таких случаях необходимо ограничить дневную норму кофеина.

Специалист подчеркнула, что в сутки без вреда для здоровья можно пить 300-400 мл кофе.

Косметолог и биохимик Валерия Ромашина до этого говорила, что натуральный молотый кофе может быть полезен для здоровья кожи. По ее словам, этот мощный алкалоид при местном применении способен вызвать кратковременный ангиоспазм с последующим расширением сосудов.

Ранее диетолог назвала безопасную норму какао.

 
