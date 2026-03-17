В России предложили обновить подходы к патриотическому воспитанию онлайн

Цифровая среда сегодня не просто сопровождает взросление подростков, но и во многом задает им систему ориентиров, что формирует новые риски — как ценностные, так и поведенческие. Для решения проблемы необходимо выстроить целостную воспитательную систему. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

Политолог выступил модератором круглого стола «Патриотическое воспитание и гражданское просвещение в условиях цифровой среды: риски, возможности, ответственность». Дискуссия объединила представителей федеральных органов власти, экспертного и исследовательского сообщества, включая Министерство просвещения, МВД России, Роспатриотцентр, АНО «Диалог регионы», а также исследовательскую группу Russian Field и ЭИСИ.

Открывая мероприятие, Асафов подчеркнул необходимость системного подхода к патриотическому воспитанию в цифровую эпоху.

«Важно не догонять новые вызовы точечными решениями, а выстроить целостную воспитательную систему, в которой школа, семья, государство и экспертное сообщество действуют не вразнобой, а в единой логике с понятным распределением ответственности. Более того, крайне важно сформировать и этику общения в киберсреде — правила открытой и уважительной коммуникации в цифровом пространстве», — отметил Асафов.

В рамках дискуссии участники обсудили изменения, которые цифровая среда вносит в процессы взросления подростков, а также задачи, стоящие перед государством и системой образования.

По мнению главы Russian Field Артемия Введенского, результаты исследований показывают, что интернет для значительной части подростков стал базовой средой существования. По его словам, это требует перехода от универсальных подходов к адресной работе с различными группами молодежи.

Замглавы АНО «Диалог регионы» Тихон Макаров предупредил о росте дезинформации в Сети. При этом, несмотря на уверенность граждан в способности распознавать ложь, значительная часть пользователей поддается манипуляциям.

Проблему роста вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через интернет отметил и представитель МВД России Александр Андреев. Он сообщил о росте криминогенности в цифровой среде в 2024-2025 годах и о том, что подростки становятся как жертвами, так и участниками преступлений, при этом родители часто недооценивают риски интернет-пространства.

Глава Федерального координационного центра психолого-педагогической помощи Ольга Ульянина указала на необходимость адаптации инструментов профилактики к цифровым реалиям. По ее словам, в образовательной практике для диагностики и взаимодействия с подростками уже эффективно применяются чат-боты.

По итогам обсуждения участники отметили необходимость институционализации политики патриотического воспитания, разработки единых стандартов и ускорения разработки профессионального стандарта специалистов в данной сфере.