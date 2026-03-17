Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

«Чемпионат» запустил третий сезон премии для авторов спортивных каналов

Для премии «Спортивная телега» отобрали 40 лучших спортивных каналов
«Чемпионат», входящий в медиахолдинг Rambler&Co, запустил третий сезон премии «Спортивная телега». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Отмечается, что проект направлен на выявление лучших авторских Telegram-каналов о профессиональном спорте по итогам голосования подписчиков.

Совместно со статистическим партнером — сервисом TGStat — организаторы отобрали топ-40 каналов-участников. При формировании объективного списка учитывались четыре ключевые метрики за 2025 год: охват постов за первые 24 часа, количество уникальных каналов с упоминанием номинантов, среднее число пересылок на один пост и прирост подписчиков.

Отобранные каналы разделены на четыре группы по десять участников. В течение ближайшего месяца пройдут этапы голосования, по итогам которых по два номинанта из каждой группы выйдут в финал. Окончательных победителей определят подписчики и читатели «Чемпионата».

Церемония награждения состоится 21 апреля 2026 года в рамках официальной церемонии Премии СБК — ключевой награды спортивной индустрии России.

Напомним, двукратным обладателем премии «Спортивная телега» в предыдущих сезонах стал Роман Кузнецов, автор канала «Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!