«Чемпионат» запустил третий сезон премии для авторов спортивных каналов

«Чемпионат», входящий в медиахолдинг Rambler&Co, запустил третий сезон премии «Спортивная телега». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Отмечается, что проект направлен на выявление лучших авторских Telegram-каналов о профессиональном спорте по итогам голосования подписчиков.

Совместно со статистическим партнером — сервисом TGStat — организаторы отобрали топ-40 каналов-участников. При формировании объективного списка учитывались четыре ключевые метрики за 2025 год: охват постов за первые 24 часа, количество уникальных каналов с упоминанием номинантов, среднее число пересылок на один пост и прирост подписчиков.

Отобранные каналы разделены на четыре группы по десять участников. В течение ближайшего месяца пройдут этапы голосования, по итогам которых по два номинанта из каждой группы выйдут в финал. Окончательных победителей определят подписчики и читатели «Чемпионата».

Церемония награждения состоится 21 апреля 2026 года в рамках официальной церемонии Премии СБК — ключевой награды спортивной индустрии России.

Напомним, двукратным обладателем премии «Спортивная телега» в предыдущих сезонах стал Роман Кузнецов, автор канала «Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт».