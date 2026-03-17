Российских паралимпийцев встретили в аэропорту Внуково после Игр в Милане

Российских паралимпийцев, завоевавших третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, встретили в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга МАЕР.

Медиахолдинг организовал информационную кампанию с приветствиями на медиафасадах Москвы и в регионах проживания спортсменов. На экранах выводились поздравления «Гордится вся Россия!» и «Спасибо за характер!».

Как подчеркнул владелец и гендиректор медиахолдинга Константин Майор, международный паралимпийский комитет пригласил на Игры всего 6 спортсменов из России.

«Это история, когда цифры говорят сами за себя. Они добыли третье место в медальном зачете, пропустив вперед только сборные Китая и США. Но китайцев было 70, американцев – 68. Просто сумасшедшая статистика! Такие победы объединяют нацию и доказывают: мировой спорт без России невозможен», — отметил он.

По его словам, медиахолдинг стремился сделать так, чтобы успехи паралимпийцев стали по-настоящему заметны и ощутимы для людей по всей стране.

«Это истории силы и преодоления, о которых необходимо говорить и которые заслуживают самой широкой поддержки. Мы рады, что смогли внести свой вклад и сделать эти победы по-настоящему заметными», — добавил Майор.

В отличие от олимпийцев, паралимпийцы выступали с флагом и гимном — впервые за 12 лет. Сборная завоевала 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Первую награду принесла горнолыжница Варвара Ворончихина: 7 марта бронза в скоростном спуске, 9 марта — золото в супергиганте. В этот день впервые за 12 лет прозвучал российский гимн. Всего Ворончихина завоевала четыре медали.

Ее коллега Алексей Бугаев добавил три медали — золото и две бронзы. Лыжница Анастасия Багиян (класс NS1 — нарушение зрения) стала самой титулованной: три золота. Лыжник Иван Голубков завоевал два золота.

«Честно говоря, я даже не ожидал, что поддержка будет настолько мощной. Она ощущалась гораздо сильнее, чем на предыдущих Играх. Это действительно поражает. Огромное спасибо всем, кто писал, поддерживал и верил в нас, для спортсмена это имеет колоссальное значение. Спасибо вам за эти эмоции, за то, что вместе с нами разделили радость медалей, гимна и флага. Мы это очень ценим», — отметил Бугаев.