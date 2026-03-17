Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин из ревности расстрелял бывшую жену и ее возлюбленного

В Красноярском крае мужчина устроил стрельбу в доме бывшей жены из ревности
СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае 53-летний мужчина пришел в дом к бывшей жене и открыл огонь из карабина по женщине и ее новому сожителю. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошел вечером 16 марта в селе Озерном Енисейского округа. Пьяный обвиняемый пришел в дом к бывшей жене. Он открыл огонь из карабина по 52-летней бывшей супруге и ее 53-летнему сожителю, женщину спасти не удалось, ее возлюбленный выжил, он госпитализирован.

После стрельбы злоумышленник вернулся домой и попытался свести счеты с жизнью. Его доставили в больницу, угрозы для его жизни нет. По данным следствия, потерпевшая и подозреваемый почти год жили раздельно. Возбуждено уголовное дело, стрелявший задержан.

До этого россиянка вонзила нож в спину ревнивого сожителя в селе под Воронежем. Пара распивала спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт на почве ревности к бывшему партнеру женщины. Мужчина начал оскорблять возлюбленную, ответ та схватилась за нож. Женщина несколько раз ударила его в спину.

Ранее москвич поссорился с бывшей женой и сжег ее заживо.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!