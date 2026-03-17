Россиянин из ревности расстрелял бывшую жену и ее возлюбленного

В Красноярском крае 53-летний мужчина пришел в дом к бывшей жене и открыл огонь из карабина по женщине и ее новому сожителю. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошел вечером 16 марта в селе Озерном Енисейского округа. Пьяный обвиняемый пришел в дом к бывшей жене. Он открыл огонь из карабина по 52-летней бывшей супруге и ее 53-летнему сожителю, женщину спасти не удалось, ее возлюбленный выжил, он госпитализирован.

После стрельбы злоумышленник вернулся домой и попытался свести счеты с жизнью. Его доставили в больницу, угрозы для его жизни нет. По данным следствия, потерпевшая и подозреваемый почти год жили раздельно. Возбуждено уголовное дело, стрелявший задержан.

До этого россиянка вонзила нож в спину ревнивого сожителя в селе под Воронежем. Пара распивала спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт на почве ревности к бывшему партнеру женщины. Мужчина начал оскорблять возлюбленную, ответ та схватилась за нож. Женщина несколько раз ударила его в спину.

Ранее москвич поссорился с бывшей женой и сжег ее заживо.