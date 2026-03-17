Казаки 6-ой отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени Матвея Платова в составе группировки ВС РФ «Южная» освободили село Каленики в Донецкой народной республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Российское казачество».

По информации Министерства обороны России, военнослужащие группировки войск «Южная» совместно с казачьей бригадой ликвидировали 200 украинских боевиков, бронетранспортер производства США, четыре орудия артиллерии и 10 транспортных средств.

Также бойцы 6-ой казачьей бригады уничтожили крупный полевой склад ВСУ, лишив противника снаряжения и сделав его более уязвимым для новых ударов, сообщается в Telegram-канале 3-ей гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил России.