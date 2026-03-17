В Подмосковье ИИ помог сократить среднее время инспектирования дефектов на дорогах

Андрей Воробьев: в Подмосковье устранили почти 50 тыс. ям на дорогах
Пресс-служба правительства Московской области

На дорогах Подмосковья уже устранили почти 50 тыс. ям, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами округов, сообщает пресс-служба губернатора.

«Что еще входит в наш весенний чек-лист – уборка мусора после зимы, приведение в порядок дорог, обочин, тротуаров, остановок, нанесение дорожной разметки», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что установленный на машины дорожных служб автоматический комплекс с ИИ позволил сократить время инспектирования дефектов на 70%. Комплекс с ИИ фиксирует наличие ям, мусора и прочие нарушения на дорогах.

Воробьев добавил, что общая протяженность дорог в регионе составляет 45 тыс. км.

Также министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин рассказал, что в 2025 году дорожные службы оцифровали ямы.

«Затем была автоматизирована регистрация, а данные заносили в систему. Сейчас у нас по региональным дорогам задействовано 10 камер, в том числе есть служба инспекции дорог, уже два подрядчика применяют это непосредственно на своих участках», — рассказал он.

Всего в рамках весенней уборки дорожные службы приведут в порядок 13,5 тыс. остановок. Также специалисты обследуют и проведут уборку на 4 тыс. мостов.

 
