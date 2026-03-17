Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Туристы в Мексике получили травмы после крушения воздушного шара

Mirror: в Мексике британские туристы пострадали при крушении воздушного шара
Анастасия Макарычева/РИА Новости

В Мексике произошло крушение воздушного шара, на борту которого находились двое туристов из Великобритании, пишет Mirror.

По предварительным данным, воздушный шар столкнулся с линиями электропередачи, после чего пилот потерял управление. Аппарат упал на футбольное поле рядом с жилым районом, оставив местных жителей без электричества.

На борту находились мужчина и женщина из Лондона. Оба получили травмы и были госпитализированы, при этом состояние женщины оценивается как критическое. Сообщается, что пострадавшие получили ожоги, предположительно в результате контакта с электрическими проводами.

Как заявило Федеральное агентство гражданской авиации Мексики, инцидент произошёл около 8:40 утра. Воздушный шар, зарегистрированный как XA-OZY и управляемый компанией Happy Puerto, перевозил двух человек.

Ведомство уже начало административное расследование обстоятельств происшествия.

Ранее в США воздушные шары приняли за дроны наркокартелей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
