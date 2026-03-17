Туристы в Мексике получили травмы после крушения воздушного шара

В Мексике произошло крушение воздушного шара, на борту которого находились двое туристов из Великобритании, пишет Mirror.

По предварительным данным, воздушный шар столкнулся с линиями электропередачи, после чего пилот потерял управление. Аппарат упал на футбольное поле рядом с жилым районом, оставив местных жителей без электричества.

На борту находились мужчина и женщина из Лондона. Оба получили травмы и были госпитализированы, при этом состояние женщины оценивается как критическое. Сообщается, что пострадавшие получили ожоги, предположительно в результате контакта с электрическими проводами.

Как заявило Федеральное агентство гражданской авиации Мексики, инцидент произошёл около 8:40 утра. Воздушный шар, зарегистрированный как XA-OZY и управляемый компанией Happy Puerto, перевозил двух человек.

Ведомство уже начало административное расследование обстоятельств происшествия.

