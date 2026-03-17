«Единая Россия» поможет нарастить объем строительства соцобъектов

Партия «Единая Россия» намерена сократить бюрократическую нагрузку на строительство социальных объектов, чтобы способствовать увеличению объема их строительства. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Инициатива обсуждалась на втором окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

В его рамках глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что в минувшем году общее количество документов, сведений, материалов и согласований было сокращено до 550 позиций, благодаря чему срок инвестиционного цикла уменьшился до 1253 дней. Депутат подчеркнул, что работа организована во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

«Чем меньше времени уходит на бюрократию, тем быстрее регионы переходят к реальной стройке, и тем больше объектов построят за тот же период. Это напрямую влияет на ввод социальных объектов», — подчеркнул Пахомов.

По его мнению, сокращаются не требования, а лишние процедуры. При этом безопасность, качество проектирования и стройки остаются обязательными.