Россиян предупредили о новом вирусе в Telegram

Эксперт РОЦИТ Капранов: Telegram регулярно распространяет вредоносное ПО
Telegram является одной из самых удобных платформ для киберпреступлений. Из-за отсутствия механизмов, позволяющих оперативно выявлять вредоносные кампании, мессенджер регулярно превращается в полноценный канал распространения вредоносного программного обеспечения. Об этом заявил эксперт РОЦИТ Олег Капранов, комментируя появление в Telegram нового вируса, маскирующегося под приложения для подсчета калорий.

Капранов подчеркнул, что на платформе можно за несколько минут создать группу, массово нагнать туда пользователей без их ведома и начать рассылать любые файлы, включая установочные приложения. Даже когда модерация прямо указывают на вредоносный контент, платформа часто не реагирует.

В свою очередь, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что платформа практически никак не ограничивает создание каналов и чатов, копирующих названия брендов, сервисов и организаций. Вкупе с возможностью свободно распространять любые файлы это создает идеальную экосистему для мошенников.

«В отличие от магазинов приложений, Telegram не проводит достаточной проверки распространяемого софта на вредоносный код. По сути, мессенджер просто раздает инфраструктуру, а всю ответственность за безопасность перекладывает на пользователя», — считает Немкин.

Ранее сообщалось, что злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение для Android под видом приложения для подсчета калорий. По данным экспертов по кибербезопасности, вредоносные файлы распространяются через Telegram-чаты, которые мошенники выдают за официальные сообщества сети спортивных клубов.

 
