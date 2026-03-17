Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве появится новый киноклуб

«Афиша Daily» и «Каро/Арт» запустят совместный киноклуб
Shutterstock/Scarc

«Афиша Daily» и «Каро/Арт» проведут 1 апреля 2026 года первую встречу киноклуба, на котором покажут премьеру канадского фильма «Вампиры-зомби… из космоса!», сообщает пресс-служба компании.

После показа гости киноклуба смогут обсудить картину с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой и кинокритиками Ариной Бойко и Егором Москвитиным.

«Подобные коллаборации объединяют разные аудитории и дают возможность даже неподготовленному зрителю понять, что кинокритика может быть не только серьезной, но и веселой», — отметила главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина.

Как рассказала программный директор проекта «Каро/Арт» Наталья Гаврук-Гаврилина, показы будут проходить на языке оригинала с субтитрами.

«Мы создадим комфортную среду для размышления и исследования кино и будем ждать совершенно разную аудиторию», — сказала она.

Напомним, мировая премьера фильма «Вампиры-зомби… из космоса!» прошла 4 октября 2024 года на фестивале ужасов Eerie Horror Festival.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
