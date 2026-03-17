В Москве появится новый киноклуб

«Афиша Daily» и «Каро/Арт» проведут 1 апреля 2026 года первую встречу киноклуба, на котором покажут премьеру канадского фильма «Вампиры-зомби… из космоса!», сообщает пресс-служба компании.

После показа гости киноклуба смогут обсудить картину с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой и кинокритиками Ариной Бойко и Егором Москвитиным.

«Подобные коллаборации объединяют разные аудитории и дают возможность даже неподготовленному зрителю понять, что кинокритика может быть не только серьезной, но и веселой», — отметила главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина.

Как рассказала программный директор проекта «Каро/Арт» Наталья Гаврук-Гаврилина, показы будут проходить на языке оригинала с субтитрами.

«Мы создадим комфортную среду для размышления и исследования кино и будем ждать совершенно разную аудиторию», — сказала она.

Напомним, мировая премьера фильма «Вампиры-зомби… из космоса!» прошла 4 октября 2024 года на фестивале ужасов Eerie Horror Festival.