Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве пройдет юбилейный национальный рекламный форум

Более 6 тысяч человек примут участие в НРФ-10
Пресс-служба НРФ

Десятый юбилейный национальный рекламный форум (НРФ-10) пройдет в Москве с 11 по 13 ноября, сообщают организаторы.

Как рассказал первый вице-президент ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), глава оргкомитета недели рекламы и НРФ, академик Российской академии рекламы Валентин Смоляков, форум более 10 лет объединяет всех ключевых игроков рынка на одной площадке.

«Мы особенно внимательно относимся к формированию деловой программы: анализируем тенденции рынка, чтобы найти действительно релевантные темы для профессионального сообщества. В рамках юбилейного сезона мы продолжим ломать шаблоны конференций и представим новые форматы», — сказал он.

Организаторы отметили, что количество гостей с первого мероприятия выросло до 6 тыс. человек.

Первый день форума будет посвящен стратегическим инициативам, второй – контенту и креативу под эгидой фестиваля Red Apple, а третий станет Днем диджитал.

Также АКАР, АРИР и РАМУ представят ключевые продукты рекламной индустрии.

Генеральный информационным партнером НРФ выступит медиахолдинг Rambler&Co.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!