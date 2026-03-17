В Москве пройдет юбилейный национальный рекламный форум

Более 6 тысяч человек примут участие в НРФ-10

Десятый юбилейный национальный рекламный форум (НРФ-10) пройдет в Москве с 11 по 13 ноября, сообщают организаторы.

Как рассказал первый вице-президент ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), глава оргкомитета недели рекламы и НРФ, академик Российской академии рекламы Валентин Смоляков, форум более 10 лет объединяет всех ключевых игроков рынка на одной площадке.

«Мы особенно внимательно относимся к формированию деловой программы: анализируем тенденции рынка, чтобы найти действительно релевантные темы для профессионального сообщества. В рамках юбилейного сезона мы продолжим ломать шаблоны конференций и представим новые форматы», — сказал он.

Организаторы отметили, что количество гостей с первого мероприятия выросло до 6 тыс. человек.

Первый день форума будет посвящен стратегическим инициативам, второй – контенту и креативу под эгидой фестиваля Red Apple, а третий станет Днем диджитал.

Также АКАР, АРИР и РАМУ представят ключевые продукты рекламной индустрии.

Генеральный информационным партнером НРФ выступит медиахолдинг Rambler&Co.