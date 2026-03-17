Портал «Рамблер» показал трансформацию жизни и медиапотребления россиян из-за коронавируса

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) подготовил спецпроект о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на быт и медиапотребление жителей России. Инициатива приурочена к годовщине локдауна и последовательно показывает запущенные им масштабные трансформации во всех сферах жизни, сообщила пресс-служба портала.

Уточняется, что локдаун изменил как повседневную жизнь россиян, так и сферу онлайн-услуг. Спецпроект объединил данные о переходе на удаленный формат работы, росте цифровых сервисов и том, как за несколько лет электронный формат стал для миллионов жителей России новой нормой.

Отмечается, что портал «Рамблер» сам прошел путь от классического медиа к LLM‑сервису с помощниками на основе искусственного интеллекта, потому для него проект стал поводом проанализировать то, как вызванный ограничительными мерами кризис стимулировал переход к новой модели взаимодействия пользователя с информацией.

В частности, во время пандемии онлайн‑запись к врачу, дистанционные совещания и электронные справки закрепились, как база. Параллельно изменилась структура медиапотребления: люди чаще искали онлайн объясняющие материалы, проверенную аналитику и сервисы для быстрого решения задач — от оформления документов до записи в поликлинику.