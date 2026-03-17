Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Активисты «Молодой Гвардии» встретили паралимпийскую сборную России

Григорий Сысоев/РИА Новости

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную России в Москве, сообщается в Telegram-канале партии.

Российские паралимпийцы представляли страну на XIV Паралимпийских зимних играх в дисциплинах «Горные лыжи», «Лыжи» и «Сноуборд». По итогам игр сборная России стала третьей в медальном зачете, завоевав 8 золотых, одну серебряную и 3 бронзовые медали.

«Для нас большая честь лично встретить наших героев после такого напряженного и триумфального выступления в Италии», — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.

Также руководитель центрального штаба Александр Амелин поблагодарил российских паралимпийцев за мужество и подаренное чувство гордости.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
