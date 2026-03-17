Активисты «Молодой Гвардии» встретили паралимпийскую сборную России

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную России в Москве, сообщается в Telegram-канале партии.

Российские паралимпийцы представляли страну на XIV Паралимпийских зимних играх в дисциплинах «Горные лыжи», «Лыжи» и «Сноуборд». По итогам игр сборная России стала третьей в медальном зачете, завоевав 8 золотых, одну серебряную и 3 бронзовые медали.

«Для нас большая честь лично встретить наших героев после такого напряженного и триумфального выступления в Италии», — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.

Также руководитель центрального штаба Александр Амелин поблагодарил российских паралимпийцев за мужество и подаренное чувство гордости.