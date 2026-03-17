Аптеки снизили цену на начальные дозировки препаратов для лечения проблем с весом

Препараты «Велгия эко» и «Велгия» стали доступнее для россиян
В России аптечные сети приняли решение о снижении цен на начальные дозировки лекарственных препаратов для терапии ожирения «Велгия эко» и «Велгия». Об этом рассказали пресс-службы компаний.
 
Отмечается, что акции и скидки аптек распространяются на дозировки препаратов 0,25 мг и 0,5 мг.
 
Оба препарата содержат семаглутид — вещество, являющееся аналогом вырабатываемого в организме человека во время приема пищи гормона ГПП-1.  Он усиливает и продлевает чувство насыщения, способствуя сокращению потребляемых калорий.
 
Сообщается, что конструкция «Велгия эко» представляет собой автоинжектор и позволяет вводить фиксированную дозировку, что сводит к минимуму риск ошибки при приеме и гарантирует соблюдение запланированного режима терапии. Дополнительно данная усовершенствованная система доставки позволила отказаться от консервантов в составе. Препарат «Велгия» поставляется в шприц-ручках с кнопочным механизмом запуска, что облегчает его введение.
 
Лекарственные средства производятся в России компанией «Промомед» по полному циклу и представлены в большинстве аптек во всех регионах страны.

 Субстанция изготавливается по оригинальной технологии, что позволило повысить требования к качеству и контролю очистки препаратов, показанных для лечения избыточной массы тела и ассоциирующимися с ней осложнениями.

 
