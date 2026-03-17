Аптеки снизили цену на начальные дозировки препаратов для лечения проблем с весом

В России аптечные сети приняли решение о снижении цен на начальные дозировки лекарственных препаратов для терапии ожирения «Велгия эко» и «Велгия». Об этом рассказали пресс-службы компаний.



Отмечается, что акции и скидки аптек распространяются на дозировки препаратов 0,25 мг и 0,5 мг.



Оба препарата содержат семаглутид — вещество, являющееся аналогом вырабатываемого в организме человека во время приема пищи гормона ГПП-1. Он усиливает и продлевает чувство насыщения, способствуя сокращению потребляемых калорий.



Сообщается, что конструкция «Велгия эко» представляет собой автоинжектор и позволяет вводить фиксированную дозировку, что сводит к минимуму риск ошибки при приеме и гарантирует соблюдение запланированного режима терапии. Дополнительно данная усовершенствованная система доставки позволила отказаться от консервантов в составе. Препарат «Велгия» поставляется в шприц-ручках с кнопочным механизмом запуска, что облегчает его введение.



Лекарственные средства производятся в России компанией «Промомед» по полному циклу и представлены в большинстве аптек во всех регионах страны.

Субстанция изготавливается по оригинальной технологии, что позволило повысить требования к качеству и контролю очистки препаратов, показанных для лечения избыточной массы тела и ассоциирующимися с ней осложнениями.