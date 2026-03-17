Фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» получил международный статус

В Москве пройдет мировая премьера картины «Очаги. Продолжение. Жизни»
Пресс-служба фестиваля «Неизвестная Россия»

В Москве с 19 по 26 марта состоится Международный фестиваль документального кино «Неизвестная Россия», впервые мероприятие пройдет в международном статусе. Фестиваль откроет мировая премьера картины режиссера Ирины Разумовской «Очаги. Продолжение. Жизни», сообщили организаторы.

Уточняется, что картина «Очаги. Продолжение. Жизни» продолжает проект 2020 года и посвящена созидателям, которые развивают локальные сообщества и культурный ландшафт в разных регионах страны.

В этом году на конкурс поступило более 700 заявок от авторов из России, Германии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Киргизии, Узбекистана, Бангладеш и Ангильи.

Генеральный директор НТВ Алексей Земский подчеркнул, что переход в международный формат стал логичным этапом развития проекта на фоне растущего интереса к российской документалистике.

Конкурсная программа включает семь номинаций: «Характеры», «История», «Душа России», «Открываем Россию заново», «Этнокультура», «Научно-популярное кино» и «Производственно-технологическое кино». Показы пройдут в столичных кинотеатрах «Октябрь», «Художественный» и сети «Москино», победители фестиваля получат возможность выхода в федеральный телеэфир и прокат в ведущих кинотеатрах страны.

Помимо показов запланирована расширенная деловая программа на площадках Московского дома книги и кинотеатра «Художественный».

Как отметил президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд, в этом году организаторы расширили формат питчингов, чтобы помочь авторам наладить прямое общение с телеканалами и платформами.

Торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля состоится 26 марта в кинотеатре «Художественный».

 
