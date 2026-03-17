Участник программы «Время героев» получил назначение на высокую должность

Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Владислав Фролов был назначен на должность начальника управления по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва, сообщается в Telegram-канале программы.
Как отметил Фролов, спорт – это важный элемент воспитания дисциплины и командной работы.
«Программа «Время героев» помогает мне развивать управленческие компетенции и использовать новые знания для реализации поставленных задач», — сказал он.
По словам директора федерального центра подготовки спортивного резерва Михаила Гусева, Владислав Фролов в рамках стажировки показал большой управленческий потенциал.
«За довольно короткий срок Владислав с командой разработали портфель проектов, которые призваны вывести инновационные виды спорта на качественно новый уровень», — сказал он.
Владислав Фролов является одним из 85 участников второго потока программы «Время героев». Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей».