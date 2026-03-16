Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Киностудия Горького отметила 120-летие со дня рождения режиссера Александра Роу

Пресс-служба Киностудии Горького

Киностудия Горького бережно сохраняет наследие великого режиссера Александра Роу, со дня рождения в марте исполнилось 120 лет. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

Отмечается, что вовремя работы на Киностудии имени Горького он создал серию культовых фильмов-сказок, включая «Морозко» и «Королевство кривых зеркал». В киностудии рассказали о творчестве Роу в честь его юбилея.

В 1938 году режиссер дебютировал самостоятельной работой — фильмом «По щучьему веленью», положившим начало жанру киносказки в СССР. В последующие десятилетия он снял «Василису Прекрасную», «Конька-Горбунка», «Кащея Бессмертного», «Майскую ночь», «Новые похождения Кота в сапогах», «Марью-искусницу», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Морозко», «Огонь, воду и… медные трубы», «Варвару-красу» и «Золотые рога».

Как уточнили в киностудии, все желающие могут посетить экскурсии «От Варвары-красы до Штирлица: история кинокостюма» и «Путешествие в мир кино», которые проходят в историческом здании киностудии на улице Сергея Эйзенштейна. На них подробно рассказывается о творчестве Александра Роу и его сказках. На экскурсиях можно увидеть оригинальные костюмы из фильмов.

Отмечается, что Роу первым вывел на экран живых сказочных персонажей — Бабу-Ягу, Кащея, Змея Горыныча — отказавшись от кукольной анимации в пользу комбинированных съемок с животными и спецэффектами. Например, для управления одиннадцатиметровым Змеем Горынычем требовалось двадцать человек.

«Александр Роу стал признанным классиком сказочного жанра. Его фильмы по-прежнему смотрят. Они стали неотъемлемой частью нашей культуры, а фразы вроде «Тепло ли тебе, девица?» ушли в народ. Когда мы представляем себе Бабу-Ягу или добрую бабушку-сказительницу, то обязательно вспоминаем кадры фильмов этого режиссера. Этот волшебный успех может сопутствовать только настоящему сказочнику», — говорится в сообщении.

Фильм «Морозко» получил Гран-при «Золотой лев Святого Марка» в Венеции, Серебряную медаль в Тегеране и приз в Риме. Режиссер предпочитал работать с постоянной труппой актёров, включая Георгия Милляра, сыгравшего в каждом его фильме, часто в нескольких ролях.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
