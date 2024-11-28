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Названо простое объяснение тайны Лох-несского чудовища

Daily Mail: эксперт рассказал, что стоячие волны могли принять за Лох-несское чудовище

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AP

Эксперт из Британии назвал простое объяснение тайны Лох-несского чудовища, пишет Daily Mail.

Алан Маккенна, основатель компании Loch Ness Exploration, заявил, что такое явление, как «стоячие волны», могут пролить свет на тайну мифического Лох-несского чудовища.

По словам эксперта, стоячая волна возникает при совпадении следов судна, движущихся в противоположных направлениях.

«Когда два потока воды сталкиваются, возникает стоячая волна, пики которой могут быть восприняты как «горбы» на поверхности воды», — поясняет Маккенна.

На предоставленных им кадрах видны такие волны в месте впадения реки в озеро на его южном берегу. Однако, как отметил эксперт, запечатлеть стоячую волну от движущегося судна в открытой воде крайне сложно.

«Волны и следы от лодки должны быть идентичными, что зависит от множества факторов, таких как размер судна, его движение и скорость», — добавил он.

Теперь мужчина полон решимости запечатлеть эти загадочные явления в глубине озера.

«Мы знаем, что стоячие волны существуют, и о них сообщали, но нам необходимы кадры, чтобы зафиксировать естественное явление в действии», — подчеркнул Алан.

Ранее загадочное четвероногое существо, замеченное в зоопарке Бристоля, озадачило экспертов.

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