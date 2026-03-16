В Москве пройдет посвященная истории Крыма выставка дизайнерских платков

В Музее Победы представят выставку «Крымская мозаика»
Предоставлено Музеем Победы

Музей Победы проведет в День воссоединения Крыма с Россией выставку дизайнерских платков, кинопоказ и викторину. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Уточняется, что одним из самых ярких событий станет выставка дизайнерских платков «Крымская мозаика». На экспозиции будут представлены полотна бренда «Русские в моде», созданные дизайнером Ниной Ручкиной.

«Выставка посвящена узнаваемым образам и историческим вехам Крыма. В частности, посетители смогут увидеть платки с византийской мозаикой из Херсонеса Таврического, с элементами декора крымских дворцов и посвященные музейно-храмовому комплексу «новый Херсонес»», — отметили в Музее Победы.

Экспозиция будет работать с 10 утра до восьми часов вечера.

Также в 14:00 в Зале Славы стартует интеллектуальная викторина «Эрудиториум», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией. Участники смогут проверить знания об истории возникновения и значении праздника.

Кроме того, в 18:00 в музее пройдет показ короткометражного документального фильма «Крым индустриальный» о возрождении промышленности полуострова после возвращения в состав России в 2014 году.

