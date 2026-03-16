Екатеринбуржец выманил у ребенка интимные фото и получил 12 лет строгого режима

Житель Екатеринбурга получил 12 лет за приватную переписку с несовершеннолетним

Житель Екатеринбурга получил срок за серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщает Telegram-канал судов Свердловской области.

Чкаловский районный суд вынес приговор 45-летнему рецидивисту Виталию Ерохину за вымогательство интимных фото у ребенка.

В ноябре-декабре 2021 года он под вымышленным именем вел переписку во «ВКонтакте» и склонил жертву, которой на тот момент не было 14 лет, к съемке порнографических материалов.

Ерохина признали виновным по п. «г» ч. 2 и пп. «в, г» ст. 242.2 УК РФ и приговорили к 12 годам колонии особого режима. Учитывая непогашенную судимость за аналогичные преступления против детей, суд назначил ему максимальный срок.

Также мужчине запретили в течение 10 лет выходить в сеть и работать с компьютерной техникой. Кроме того, суд взыскал с осужденного 200 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

