В Москве представят новые коллекции российских и зарубежных дизайнеров

На Московской неделе моды состоится свыше 80 показов
В Центральном выставочном зале «Манеж» с 14 по 19 марта пройдет шестая Московская неделя моды. На ней дизайнеры из Москвы, России и других стран продемонстрируют новые коллекции и проведут деловые переговоры с потенциальными партнерами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом сезоне в мероприятии примут участие около 300 дизайнеров из разных регионов страны и других государств, включая КНР и Турцию.

Около 70% участников мероприятия составят столичные бренды, в том числе резиденты программы «Сделано в Москве».

Отмечается, что гости площадки также смогут посетить образовательные мероприятия и фестиваль тематических короткометражных фильмов.

В показах, помимо профессиональных дизайнеров, примут участие учащиеся профильных учебных заведений, включая Московский художественно-промышленный институт и Институт искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина и Национальный институт дизайна.

Кроме того, на Московской неделе моды пройдет открытый маркет товаров российских компаний. На нем посетители смогут воспользоваться примерочной, оснащенной технологиями искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что участники предыдущих пяти сезонов Московской недели моды заключили контракты на более чем 1 млрд рублей.

 
