Диетолог назвала безопасную норму горячего шоколада

Диетолог Кованова: в неделю можно выпивать не более стакана горячего шоколада

В горячем шоколаде содержатся полифенолы какао, обладающие антиоксидантными действиями. Однако в то же время в этом напитке есть большое количество сахара, вредящего здоровью. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам специалиста, полифенолы какао поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Однако в большинстве напитков высокая доля сахара и насыщенных жиров. С точки зрения нутрициологии — напиток не полезен», — отметила она.

Диетолог добавила, что здоровым людям без вреда для здоровья можно употреблять один стакан горячего шоколада в неделю. При этом пациентам с ожирением, диабетом, заболеваниями поджелудочной железы, выраженной гипертонией, а также чувствительностью к кофеину или теобромину необходимо исключить этот напиток из своего рациона.

Косметолог и биохимик Валерия Ромашина до этого говорила, что натуральный молотый кофе может принести пользу для здоровья кожи. По ее словам, этот мощный алкалоид при местном применении способен вызвать кратковременный ангиоспазм с последующим расширением сосудов.

