Шеф-повар рассказал, как вкусно приготовить репу

Шеф-повар Федосеев: из репы можно приготовить пюре или запечь ее в соляной корке

Для того чтобы вкусно приготовить репу, следует отказаться от отваривания, в результате которого она становится водянистой. Об этом «Известиям» рассказал бренд-шеф ресторана Björn (Москва) Андрей Федосеев.

Специалист посоветовал отказаться от отваривания репы в пользу запекания в соляной корке.

«Для этого нужно смешать крупную соль с яичным белком, облепить неочищенную репу целиком и поместить ее в горячую духовку. Соль вытянет лишнюю влагу, а мякоть внутри станет плотной, сладкой и ароматной», — объяснил он.

По словам шеф-повара, из репы можно сделать пюре ресторанного уровня, если отварить продукт на пару, а затем пробить в блендере с маслом, заранее прогретым до карамельного цвета и орехового аромата.

Помимо этого, сырую репу можно нарезать тонкими слайсами, заправить нерафинированным маслом, яблочным или винным уксусом, солью, а также добавить к ней небольшое количество свежей зелени или ягод, например, брусники.

