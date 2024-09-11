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Россиянам рассказали, в каком виде лучше всего есть тыкву

Нутрициолог Пристанский: тыкву лучше всего готовить в духовке

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Тыква содержит большое количество полезных жиров, клетчатки, витамина С и витаминов группы В. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. Также он дал советы по приготовлению этого продукта.

«Самый идеальный вариант — срывать с грядки и жевать, так мы получаем большое количество клетчатки. Но это не так вкусно. Оптимальный вариант — духовка. И можно добавить компоненты с сильной ароматикой, например, кунжутное масло, розмарин или тимьян, потому что сама тыква не такая насыщенная», — поделился эксперт.

Он добавил, что полезными свойствами обладают и семена тыквы, а также сделанные из них масла.

Бренд-шеф сети «Крошка Картошка» Сергей Михеев до этого рассказал «Газете.Ru», как получить максимум пользы от сезонных овощей.

Эксперт отметил, что главная ценность сезонных овощей заключается в том, что они максимально быстро доходят от грядки до стола и остаются на пике спелости. А значит, сохраняют в себе максимум витаминов.

В сентябре на рынках и в магазинах большой выбор: кабачки, патиссоны, огурцы, помидоры, болгарский перец. Есть все виды капусты: белокочанная, цветная и брокколи. Уже созрели первые корнеплоды, и можно покупать молодой картофель, свеклу, морковь и тыкву. Также к сезонным осенним овощам относятся молодой лук, репа, хрен и редис, перечислил Михеев.

Ранее россиянам рассказали, как организовать питание осенью, чтобы не набрать вес.

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