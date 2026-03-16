Нейропсихолог опровергла пользу телефонных тренажеров для мозга

Нейропсихолог Макарова: игры в телефоне не могут быть тренажером для мозга

Мнение о том, что телефонные игры могут использоваться как мощный тренажер для мозга, развивающий концентрацию и реакцию, ошибочно. Умственному развитию такое развлечение тоже не способствует – максимум, можно рассчитывать лишь на небольшое снятие стресса в процессе «лопания шариков» и прочих однообразных действий, рассказала 360.ru нейропсихолог Кира Макарова.

Такие игры, как Bubble Shooter, Ball Sort и «три в ряд» не приносят никакой пользы, вопреки всеобщему мнению о положительном влиянии на мозг, убеждена специалист.

«Если мы говорим о снятии стресса, можно и шарики немножко полопать. Но дело все в том, что мозг любит решать задачи, — подчеркнула эксперт. — Он должен образовывать новые нейронные связи. Это можно сделать только путём инсайта: когда вы о чём-то думали, что-то решали и вдруг догадались, как это сделать».

В подобных играх, где нужно просто лопать шарики, человек делает всё время одно и то же, следуя «инертному стереотипу», то есть он постоянно мыслит определённым образом, ничего не обдумывает, не решает, застревая в однообразном процессе, объяснила нейропсихолог. Зрительно-моторной координации — такой, как попадание на шарик пальцем — человек учится очень быстро.

«Здесь не нужно создавать ничего нового, зрительно-моторная координация закрепляется. Если мы хотим развивать и поддерживать здоровье мозга, то должны ежедневно решать новые задачи. Они должны быть не однообразными, а новыми, — подчеркнула Макарова. — Поэтому подобное залипание в телефоне не способствует умственному развитию, поддержанию мозга в тонусе, не оказывает положительного влияния на мозговую деятельность».

Любителям залипать в телефонах и прочих гаджетах специалист посоветовала не скачивать самые простые игры, а выбрать что-то более сложное — например, шахматы. Но для настоящего развития мозга его следует регулярно «кормить» чем-то сложным, обслуживая «высшую психику», отметила нейропсихолог. Для снижения стресса лучше использовать различные методики — такие, как работа с дыханием, заключила она.

До этого врач-невролог «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова рассказала «Газете.Ru» о феномене опустошения после просмотра ленты — это нейробиологическая реакция на перегрузку информацией и истощение дофаминовой системы мозга после «залипания» в телефоне. При этом из-за большой перегрузки нервной системы человек теряет способность фильтровать информацию, страдают внимание, концентрация, возникает утомление и головные боли.

Ранее учёные связали развитие мозга детей с длиной пальцев.