Врач назвал первые признаки синдрома Туретта у ребенка

Невролог Комаров: непроизвольные движения ребенка – это признак синдрома Туретта
Синдром Туретта связан с нарушением процессов в нервных клетках – ганглиях, которые находятся глубоко внутри мозга и выполняют функции «менеджера по движениям», регулируя высшие психические функции и работу центральной нервной системы. При этом заболевании у пациентов подкорковые ганглии функционируют нестабильно, причем признаки расстройства можно выявить в детском возрасте, рассказал 360.ru руководитель реабилитационного центра «Доверие», врач-невролог Александр Комаров.

У здорового человека оба полушария мозга работают слаженно, а у пациентов с синдромом Туретта «с перебоями», пояснил врач. Слова, связанные с генерацией в правом полушарии, как бы «проскальзывают» через бреши в подкорковых ганглиях, обычно это происходит при эмоциональном напряжении.

У ребенка о нарушении работы ЦНС могут говорить такие признаки, как постоянное шмыгание носом, непроизвольные движения, которые повторяются регулярно и не меняются ни после физической активности, ни после отдыха. Родителям в таком случае нужно насторожиться и принять меры, отметил врач.

«[Стоит] обратиться к неврологу, потому что это называется невротическими тиками, которые связаны как раз с незрелостью или созреванием этих подкорковых структур — ганглий», — пояснил Комаров.

По его словам, заболевание проявляется обычно в возрасте от 12 до 30 лет, причем полностью оно не излечивается, но можно снизить частоту симптомов. Для этого пациентам назначают лекарства, а также курсы по контролю эмоций, проводят с ними аутотренинги. На интеллект синдром Туретта не влияет – столкнуться с этим заболеванием могут даже очень умные люди, академики и ученые, заключил невролог.

Ранее ученые раскрыли клеточные причины синдрома Туретта.

 
