На Пасху состоится четвертый благотворительный тираж «Русского лото»

Трансляция четвертого благотворительного пасхального тиража всероссийской государственной лотереи «Русское лото» состоится 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Отмечается, что, как и в предыдущие годы, 10 рублей с каждого проданного билета будут направлены православной службе помощи «Милосердие». За три года проведения пасхальных тиражей (2023–2025) собрано 153,7 млн рублей: 58,6 млн в 2023 году, 46,4 млн — в 2024-м и 48,7 млн — в 2025 году.

«В каждом уголке нашей страны люди знают, что в трудный момент своей жизни можно обратиться именно в Русскую православную церковь или православный социальный проект, и ему обязательно окажут помощь», — отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, благотворительные тиражи «Русского лото» позволяют собрать средства для значительного объема благотворительной работы.

«За три года было поддержано около 200 важных социальных проектов по всей стране, тысячам людей была оказана массовая и адресная помощь», — добавил он.

Сумма, которая будет собрана на дела милосердия в этот раз, станет известна 12 апреля в программе «У нас выигрывают!» на НТВ.

Заместитель гендиректора холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон напомнила, что лотереи исторически выступали опосредованной формой благотворительности, выполняя важную роль сбора и направления средств на социально значимые проекты или поддержку незащищенных слоев населения.

«Сегодня «Столото» продолжает эту традицию и, помимо целевых отчислений от лотерейной деятельности, уже в 4-й раз проводит благотворительный пасхальный тираж, в рамках которого собранные средства направляются на благие дела православной службы «Милосердие», — сказала она.

По ее словам, пасхальный тираж объединяет миллионы людей в желании сделать доброе дело.

«Это тот случай, когда «с миру по нитке» превращается в ощутимую помощь тем, кому она нужна особенно остро», — добавила Тутон.