Россиян предупредили об опасности кофе в одноразовых стаканчиках

Из одноразовых стаканчиков в кофе может попасть микропластик. Хотя саму посуду и делают из картона, внутри их покрывают тонким слоем полимера для защиты структуры от горячей жидкости. Кроме того, крышки делают из полипропилена или полистирола, объяснил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«При контакте с горячим кофе или чаем с поверхности полимерного покрытия и пластиковой крышки в напиток могут попадать микроскопические фрагменты материала», — отметил химик.

Речь идет об устойчивых полимерах, не образующих токсичных соединений при контакте с горячим напитком – обычно он нагревается до 70-90 градусов. Но отдельные микроскопические фрагменты материала попадают в жидкость. Но одноразовые стаканы, как правило, используют для свежеприготовленного напитка, который выпивается в течение нескольких минут – по словам Дорохова, за это время микрочастицы успевают выделиться, но не в очень большом количестве.

«Такую малую концентрацию можно не рассматривать как фактор, представляющий значимую угрозу для здоровья, — заверил он. — Поэтому при обычном использовании такой посуды повода для беспокойства нет, даже если человек регулярно покупает кофе или чай навынос».

Однако важно учесть, что при сильном нагревании тары риски выделения микропластика выше, а дополнительное воздействие этот процесс ускоряет – например, активное размешивание ложкой. Желающим снизить опасность и влияние микропластика на здоровье лучше использовать свою многоразовую термокружку, заключил химик.

