«Единая Россия» передала коптеры и технику бойцам группировки войск «Центр»

Партия «Единая Россия» совместно с екатеринбургским фондом «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» передали коптеры и квадроциклы военнослужащим группировки войск «Центр». Техника была передана бойцам в Ростовской области и доставлена по их заявкам, сообщила пресс-служба политической силы.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев поблагодарил бойцов за выполнение боевых задач и сохранение суверенитета России.

«Каждый гражданин нашей огромной страны сегодня переживает за вас и желает, чтобы мы как можно быстрее закончили специальную военную операцию и выполнили задачи, которые поставил президент», — подчеркнул Якушев.

Он также отметил, что помощь фронту оказывают все общественные и патриотические организации России.

«Системно будем проводить эту работу под флагом «Единой России» вместе со всеми патриотическими силами, которые есть в стране, ровно столько, сколько это будет необходимо», — добавил Якушев.

Глава благотворительного фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» Сергей Павленко подчеркнул, что заявки на технику поступают напрямую с передовой.

В свою очередь, бойцы выразили благодарность за регулярно оказываемую помощь и поддержку. Особенно они отметили необходимость квадроциклов, которые используются для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» подписала соглашения о поддержке участников СВО и их семей с благотворительными фондами крупнейших городов Урала. Политическая сила будет взаимодействовать с ними в части поддержки ветеранов специальной военной и контртеррористических операций и оказания помощи бойцам на фронте, особое внимание уделит реализации поручения президента по вовлечению ветеранов СВО в политическую жизнь и госуправление.