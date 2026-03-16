В России зарплаты в ЖКХ выросли до 100 тысяч, но людей все равно не хватает

Разрыв между Москвой и регионами в зарплатах в ЖКХ достигает пяти раз

15 марта отмечался День работников ЖКХ. Как следует из обзора аутсорсинговой компании Mega-Personal, с которым ознакомилась «Газета.Ru», зарплаты в отрасли за последние годы заметно выросли, но это не решило главную проблему — людей по-прежнему не хватает.

По словам директора по персоналу аутсорсинговой компании Mega-Personal Анны Коневой, представление о коммунальной сфере как о наборе «дворников и сантехников» давно устарело.

«Если вы думаете, что ЖКХ — это дворник и сантехник, вы застряли в 90-х. Сегодня коммунальная отрасль — огромный механизм, где работают и рабочие специалисты, и инженеры, и IT-сотрудники. Без цифровых систем управлять домами в 2026 году уже невозможно», — говорит Конева.

Коммунальная сфера долгое время оставалась «невидимой» для общества, а сами профессии — недооцененными. Тем не менее в отрасли условно выделяют несколько групп сотрудников. Это рабочие специалисты — дворники, электрики, кровельщики и мастера по обслуживанию инженерных систем; инженерно-технические сотрудники — специалисты котельных, вентиляции и производственно-технических отделов; а также новая категория цифровых специалистов, которые внедряют системы управления зданиями. Отдельно работают офисные сотрудники — бухгалтеры, специалисты по начислениям и сервис-менеджеры.

Несмотря на устоявшийся стереотип о низких зарплатах, коммунальная отрасль сегодня платит заметно больше, чем принято считать. По данным обзора Mega-Personal за первые месяцы 2026 года, в Москве зарплата дворников может достигать 100 тысяч рублей, тогда как в регионах она в среднем составляет около 40 тысяч рублей. При этом внутри страны сохраняется серьезный разрыв. В отдельных регионах дворникам могут предлагать около 20–25 тысяч рублей, что заметно ниже столичных ставок.

Похожий кадровый дефицит наблюдается и в промышленности, связанной с инфраструктурой ЖКХ. Предприятия также сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих: «Сегодня наиболее остро нехватка кадров ощущается среди высококвалифицированных рабочих — например, наладчиков термопластавтоматов. В Самарской области зарплата таких специалистов начинается примерно от 70 тысяч рублей. Мы держимся за специалистов. Например, наш самый опытный наладчик работает с 1 мая 2022 года, и за это время он стал ключевой фигурой, без которой невозможно представить стабильную работу производства», — рассказывает директор по персоналу производителя полимерных трубопроводных систем «СЛТ Аква» Анастасия Малахова.

По ее словам, такие специалисты работают сразу на стыке нескольких технических направлений. «Наладчик ТПА работает с механикой, гидравликой и программированием. Ошибка в настройках — и вся партия продукции может уйти в брак. Поэтому такие специалисты ценятся очень высоко», — отмечает Малахова.

Кадровый дефицит в коммунальной сфере тем временем становится хроническим. По данным Mega-Personal, спрос на дворников в декабре 2025 года вырос на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если раньше нехватка работников носила сезонный характер — например, зимой срочно искали дворников для уборки снега, а весной — кровельщиков, то теперь работодатели ищут сотрудников круглый год.

Ситуацию осложняет конкуренция со стороны других отраслей. Рабочие специальности активно переманивают сферы логистики и сервисов доставки: там можно получать сопоставимые деньги, но работать с меньшей ответственностью и более гибким графиком. Кроме того, на рынке сказалось сокращение миграционного потока, который раньше частично закрывал вакансии линейного персонала.

Особенно заметна нехватка узких технических специалистов — например, работников, обслуживающих лифтовое оборудование. По данным кадровых площадок, по запросу «лифтер» сегодня размещено около 800 вакансий. Однако количество профильных кандидатов значительно ниже: активных резюме с такой специализацией — около 100. При этом значительную часть откликов оставляют люди без необходимой квалификации — слесари, разнорабочие и представители других профессий. Зарплаты при этом сильно отличаются в зависимости от региона и работодателя.

И все же даже в Москве можно встретить вакансии лифтеров с оплатой около 25 тысяч рублей — как правило, в государственных структурах с графиком через день. Есть предложения около 50 тысяч рублей при графике 2/2, а в отдельных случаях зарплаты доходят до 80–100 тысяч рублей. В регионах ставки заметно ниже: например, в Самарской области лифтеров ищут примерно за 27 тысяч рублей, в Ярославле — около 30 тысяч, часто с требованием опыта работы. При этом текучка кадров в этой сфере остается высокой: при появлении более оплачиваемой вакансии люди нередко уходят в другие отрасли.

«Электромеханик по лифтам — практически вымирающая профессия. Старые специалисты уходят на пенсию, а новые не идут. Это сложная и ответственная работа: один неверный шаг может привести к серьезным последствиям», — говорит директор по персоналу аутсорсинговой компании Mega-Personal Анна Конева.

По ее словам, дефицит таких специалистов становится частью более широкой кадровой проблемы коммунальной отрасли.

«Людям нужны не только деньги, но и нормальные условия труда и уважение к профессии. Пока коммунальная отрасль не научится показывать себя как место для стабильной и достойной карьеры, кадровый дефицит будет только усиливаться», — отмечает Конева.

