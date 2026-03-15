В Петербурге мигрант избил знакомого и выбросил его с девятого этажа
В Петербурге иностранец во время ссоры избил и выбросил знакомого с высоты. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел 10 марта в квартире дома на аллее Котельникова. По версии следствия, пьяный мигрант в ходе конфликта избил своего знакомого, нанеся ему не менее 20 ударов по голове, груди и конечностям, а затем вытолкнул его из открытого окна девятом этаже. Пострадавший не выжил.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливают стражи порядка.

Ранее мужчина из Башкирии выбросил свою пожилую мать из окна после отказа опекать его детей.

 
