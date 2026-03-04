Мужчину из Башкирии выбросил свою пожилую мать из окна после отказа опекать его детей

В Башкирии мужчину будут судить за то, что он выбросил свою мать из окна

39-летний житель Башкирии предстанет перед судом за преступление, совершенное в отношении матери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в комнате одного из общежитий города Стерлитамака. По версии следствия, мужчина пришел к 60-летней матери домой, где они выпивали. Недавно у его бывшей партнерши изъяли детей, и он попросил родственницу взять их под опеку.

В результате между мужчиной и его родительницей возник конфликт, переросший во взаимные оскорбления и применение силы. Гость схватил мать и выбросил ее из открытого окна шестого этажа. Пожилая женщина получила тяжелые травмы, она не выжила.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Следователи собрали все необходимые доказательства.

«Под тяжестью собранных доказательств мужчина признал вину в содеянном», – сообщается в публикации.

Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

