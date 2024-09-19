Врач предупредила об опасности «синдрома чая с бутербродом»

Синдром с непринужденным названием описывает серьезную проблему нерационального питания, когда не самый полезный перекус заменяет полноценный прием пищи. Врач Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», чем может быть опасна привычка питаться одним и тем же и как проще ее исправить.

«Синдром чая с бутербродом» — это образ питания, при котором человек вместо полноценного обеда или ужина перекусывает бутербродом, печеньем, крекерами или другой «быстрой» едой, запивая снеки чаем или кофе. Основная опасность такой привычки в том, что условный бутерброд не содержит достаточного количества необходимых питательных веществ для полноценной работы организма.

«Если организм не получает витамины, микро- и макроэлементы (железо, кальций, магний, витамин D, омега-3 жирные кислоты), это может привести к анемии, нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета. Недобирая питательных веществ, человек будет быстрее уставать, хуже учиться или работать, чаще болеть. Повышается вероятность скрытых воспалительных процессов, растет риск развития хронических заболеваний, в том числе онкологических», — объяснила врач.

Неполезны такие перекусы и для здоровья ЖКТ, если они являются частью постоянного рациона. Как правило, они состоят преимущественно из простых углеводов и жиров и практически не содержат клетчатки, которая необходима для нормальной работы кишечника. Особенно нежелательно, чтобы перекус заменял полноценный прием пищи.

«Недостаток клетчатки может привести к запору, дисбиозу и другим проблемам с пищеварительным трактом. Со временем повышается риск хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта — изжоги, гастрита, синдрома раздраженного кишечника», — отметила эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Кроме того, «синдром чая с бутербродом» нередко ведет к ухудшению физической формы, ожирению. Снеки часто содержат скрытые калории, большое количество насыщенных жиров и быстрых углеводов.

«Чувство насыщения от таких продуктов наступает быстро, но ненадолго, что приводит к перееданию. Более того, зачастую такие перекусы не учитываются в общем калораже. Человек может считать, что не ест «ничего особенного» в течение дня, но при этом толстеет. А на самом деле бутерброд или порция печенья могут содержать довольно много калорий. Со временем такие перекусы могут увеличивать риск ожирения, сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза», — отметила врач.

Влияет привычка и на общее самочувствие в течение дня, уровень энергии человека, его продуктивность на работе, учебе.

«Если перекус состоит преимущественно из быстрых углеводов, он может вызывать резкое повышение уровня глюкозы в крови, за которым следует столь же резкое его снижение. Это приводит к ощущению усталости, раздражительности и уменьшению работоспособности вскоре после приема пищи. Постоянные скачки уровня сахара могут со временем привести к инсулинорезистентности, что увеличивает риск развития диабета 2-го типа», — сказала Кашух.

Чтобы избавиться от «синдрома чая с бутербродом», важно наладить основные приемы пищи. Завтрак, обед и ужин должны проходить всегда примерно в одно и то же время и содержать достаточное количество калорий и питательных веществ. Важно включать в рацион овощи, зелень, белковую пищу, сложные углеводы, полиненасыщенные жирные кислоты. Если рацион будет полноценным и разнообразным, а калорийность — соответствовать реальным потребностям организма, то необходимость в перекусах пропадет.

«В условиях высокой загруженности, когда время на полноценный прием пищи выделить сложно, важно заранее продумать более здоровые вариации перекусов. К примеру, использовать зерновой хлеб вместо пшеничного, а колбасу или сыр заменить на запеченное мясо или овощи. Полезно дополнить перекус творогом или несладким йогуртом, ягодами, свежими овощами и фруктами», — резюмировала эксперт.

Ранее шеф-повар дал советы, как правильно сварить и хранить суп, чтобы он не скис.