Пьяный медбрат-инвалид изнасиловал пациентку пермского наркодиспансера

В Перми возбудили уголовное дело по факту изнасилования пациентки в краевом наркологическом диспансере. Об этом сообщает портал v-kurse.ru.

Пациентка поступила в отделение неотложной наркологической помощи в состоянии острой алкогольной интоксикации. Девушка не могла самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве. Беспомощным состоянием девушки воспользовался медбрат и изнасиловал ее.

По данным издания, подозреваемый сам находился в состоянии алкогольного опьянения и является инвалидом. Ранее за ним уже замечали нарушения трудовой дисциплины, включая распитие спиртного на работе. Пострадавшая обратилась в полицию, затем в СК. Следователи назначили дополнительные экспертизы и возбудили уголовное дело.

До этого в Москве мужчину осудили за нападение на девушку в апарт-отеле. В отношении мужчины возбудили дело по статьям о покушении на изнасилование и иных насильственных действиях сексуального характера.

Ранее врача посадили в тюрьму за «лечение» пациентки сексом.