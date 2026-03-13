Размер шрифта
Жительница Тулы получила путевку за подключение к мессенджеру Мах

Команда мессенджера Мах наградила 100-миллионного пользователя семейным туром
Жительница Тулы Наталия Гладкова стала 100-миллионным пользователем национального мессенджера Мах. В качестве приза ей обеспечена возможность отправиться в путешествие в любую точку России, сообщила пресс-служба мессенджера.

Уточняется, что Гладкова получила в подарок сертификат на путешествие по России номиналом в один миллион рублей, а также чемодан с набором необходимых вещей для поездки и мерч.

Торжественное награждение победительницы прошло в офисе Mах в Москве. Она призналась, что приз стал приятной неожиданностью.

«Мечтаю слетать на Камчатку с семьей: увидеть китов, гейзеры, вулканы, Тихий океан. Мечты должны сбываться. Вот и моя сбылась самым волшебным образом», — поделилась Гладкова.

Она добавила, что национальным мессенджером пользуются все ее близкие и коллеги, и отметила его скорость и удобство.

В свою очередь, руководитель проекта Mах Фарит Хуснояров рассказал, что именно пользователи вдохновляют команду мессенджера на новые свершения.

«Очень ценно познакомиться с теми, кто выбирает нас каждый день, и поблагодарить их лично. Особенно приятно осознавать, что мы осуществляем чью-то мечту», — резюмировал он.

 
