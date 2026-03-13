Размер шрифта
Общество

Политолог назвал причины роста поддержки партии «Новые люди»

Политолог Минченко: «Новые люди» заняли нишу «партии здравого смысла»
Кирилл Зыков/РИА Новости

Партия «Новые люди» отвечают на запрос на перемены и обновления политической элиты, данный достаточно яркий и свежий образ привлекает не только молодежь. Об этом заявил «Газете.Ru» политолог Евгений Минченко, комментируя зафиксированный свежим исследованием ВЦИОМ рост поддержки партии.

Минченко объяснил тенденцию несколькими факторами. Прежде всего, удачно сложившейся тройкой лидеров «Новых людей», состоящей из основателя партии Алексея Нечаева, Владислава Даванкова и Сарданы Авксентьевой, которую политолог назвал «голосом регионов».

Также, по мнению политолога, играет роль и то, что политическая сила позиционируется как профессиональная, результативная и в то же время патриотичная партия правого фланга.

«Этот достаточно яркий и свежий образ, как мы видим, цепляет не только молодежный электорат. Социология ВЦИОМ показывает, что поддержка партии равномерно распределена между разными возрастными группами. «Новые люди» заняли нишу партии здравого смысла, которая выступает против неразумных запретов», — отметил Минченко.

Говоря о том, смогут ли «Новые люди» обойти на парламентских выборах КПРФ и ЛДПР, политолог высказал мнение, что все зависит от качества подготовки кампании и кандидатов, и назвал текущую политическую среду конкурентной.

«Однако до выборов еще полгода, может произойти все, что угодно», — резюмировал Минченко.

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия к власти и политическим партиям. Уровень поддержки «Единой России» составил 32,1%, партия прибавила 0,3 п.п. за последнюю неделю, ЛДПР — 10,1% (-0,1 п.п. за последнюю неделю), КПРФ — 9,3% (-0,8 п.п. за последнюю неделю), «Справедливой России» — 5,4% (-0,7 п.п. за последнюю неделю). Уровень поддержки «Новых людей» вырос на 0,4 п.п. за последнюю неделю и составляет 9,5%.

 
