Инвестор Галицкий заявил о готовности дать объяснения по иску

Галицкий: устав Almaz Capital запрещает инвестиции в производство оружия
Илья Питалев/РИА Новости

Международный венчурный фонд Almaz Capital Partners инвестирует исключительно в гражданские проекты, а его устав запрещает вложения в производство оружия. Об этом заявил в беседе с РБК его создатель инвестор Александр Галицкий, комментируя иск Генпрокуратуры о признании фонда экстремистским объединением.

«В связи с cообщениями СМИ о том, что я и созданный мною венчурный фонд Almaz Capital финансировали производство оружия на Украине, считаю необходимым пояснить, что с момента основания фонд инвестирует исключительно в гражданские проекты», — сказал Галицкий.

Он также отметил, что с 2020 года не занимается стратегией фонда, а с 2022 года — его управлением.

По словам Галицкого, сейчас он не входит в советы директоров ни одной из компаний, в которые инвестировал фонд.

Последняя инвестиция в бизнес, каким-либо образом связанный с выходцами из Украины, по его словам, была сделана в начале 2021 года. Эти факты, как утверждает инвестор, подтверждены официальным заявлением фонда.

Галицкий также подчеркнул, что устав фонда прямо запрещает любые инвестиции в производство оружия и военного оборудования.

Инвестор особо акцентировал внимание на том, что на протяжении карьеры работал в высокотехнологичных отраслях, включая оборонный сектор СССР и России, и что его деятельность была связана с развитием электронных технологий и космических систем.

«В моей личной трудовой истории нет ни приватизации, ни добычи полезных ископаемых, а только научно-технологические достижения, получившие признание в России и в мире», — заявил Галицкий.

Он также добавил, что находится в России и готов предоставить правоохранительным органам необходимые разъяснения о работе фонда и своем участии в нем.

Ранее сообщалось, что 11 марта Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением и запретить на территории России деятельность Александра Галицкого и основанного им холдинга Almaz Capital Partners.

 
