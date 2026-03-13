Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Кремле напомнили Зеленскому, чей Крым

Песков жестко отреагировал на оскорбления Зеленского в адрес крымчан
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Пока нельзя говорить о том, что европейцы изменили свое мнение в отношении неонацистского режима в Киеве. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о людях, поддержавших воссоединение Крыма с РФ в 2014 году.

По его словам, европейцы вряд ли «приблизились к прозрению» в вопросе присоединения Крыма к РФ. Однако в Европе всегда были люди, склонные к трезвому мышлению.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в стране гордятся гражданами, выбравшими свой путь более десяти лет назад, и напомнил, что жители республики Крым и Севастополя совершили осознанный выбор, который невозможно перечеркнуть или поставить под сомнение.

«Эти люди — граждане Российской Федерации. Крым и Севастополь, естественно, являются неотъемлемой частью нашей страны», — подчеркнул Песков.

Зеленский в недавнем интервью изданию Politico заявил, что «не считает людьми тех», кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Во время беседы журналист спросил украинского лидера, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 года и работал в России. Зеленский признался, что знал много людей, но ситуация вокруг Крыма их всех изменила, и они перестали быть для него «человеческими существами».

В 2014 году в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Однако украинские власти до сих пор отрицают результаты этого голосования, отказываясь признавать Крым частью РФ.

Ранее Зеленскому напомнили о праве народа Крыма на самоопределение.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!