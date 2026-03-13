Пока нельзя говорить о том, что европейцы изменили свое мнение в отношении неонацистского режима в Киеве. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о людях, поддержавших воссоединение Крыма с РФ в 2014 году.

По его словам, европейцы вряд ли «приблизились к прозрению» в вопросе присоединения Крыма к РФ. Однако в Европе всегда были люди, склонные к трезвому мышлению.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в стране гордятся гражданами, выбравшими свой путь более десяти лет назад, и напомнил, что жители республики Крым и Севастополя совершили осознанный выбор, который невозможно перечеркнуть или поставить под сомнение.

«Эти люди — граждане Российской Федерации. Крым и Севастополь, естественно, являются неотъемлемой частью нашей страны», — подчеркнул Песков.

Зеленский в недавнем интервью изданию Politico заявил, что «не считает людьми тех», кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Во время беседы журналист спросил украинского лидера, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 года и работал в России. Зеленский признался, что знал много людей, но ситуация вокруг Крыма их всех изменила, и они перестали быть для него «человеческими существами».

В 2014 году в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Однако украинские власти до сих пор отрицают результаты этого голосования, отказываясь признавать Крым частью РФ.

Ранее Зеленскому напомнили о праве народа Крыма на самоопределение.