Врача посадили в тюрьму за «лечение» пациентки сексом

В Англии врача, лечившего пациентку сексом, приговорили к 11 годам тюрьмы
В Великобритании 77-летний терапевт Джеральд Пек был приговорен к 11 годам лишения свободы за сексуальное насилие над своей пациенткой, пишет Daily Mail.

По данным следствия, женщина обратилась к Джеральду после того, как увидела рекламу, где он представлялся «терапевтом по частному телу и энергетике».

Во время сеансов мужчина заявил пациентке, что для лечения ее депрессии и физической боли необходим контакт кожа к коже. Позднее он убедил женщину, что интимные прикосновения и проникновение якобы являются «единственным способом» облегчить ее травму.

Следствие установило, что Пек использовал свою профессию терапевта, чтобы оправдать неподобающие и жестокие действия. Детектив Джаз Гэннон отметил, что ключевую роль в вынесении приговора сыграли мужество и решимость пострадавшей.

«Ее сила помогла привлечь к ответственности человека, совершившего серьезные сексуальные преступления против своей клиентки, и подчеркнула важность строгого соблюдения этических границ между терапевтами и пациентами», — заявил он.

По словам следователя, готовность женщины рассказать о произошедшем также поможет повысить осведомленность о подобных преступлениях и улучшить систему реагирования на такие сообщения в будущем.

Ранее медбрат изнасиловал 17-летнюю пациентку психиатрической клиники.

 
