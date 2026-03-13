В Тамбовской области 51-летний учитель физкультуры потерял сознание во время урока на лыжной трассе, прибывшие медики не смогли помочь мужчине. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Тамбовской области.

Инцидент произошел утром 12 марта. Учитель проводил занятие по физкультуре на лыжной трассе, когда ему внезапно стало плохо. Он упал и потерял сознание. Вызванные врачи не смогли спасти педагога.

Инспекция труда начала расследование для установления причин и обстоятельств случившегося.

До этого во Владивостоке у восьмиклассника во время урока остановилось сердце. Причиной произошедшего стал оторвавшийся тромб. Ребенок не жаловался на какие-либо проблемы, связанные со здоровьем, спасти мальчика не смогли.

Ранее в Петропавловске-Камчатском учительница получила травму головы, упав у доски.