В Приморье супруги три года устраивали подставные ДТП ради страховки

В Приморье полиция задержала супружескую пару, которая устраивала подставные ДТП ради страховых выплат, ущерб превысил 5 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники с апреля 2021 по август 2024 года намеренно создавали аварийные ситуации и провоцировали столкновения. После этого они собирали документы и подавали их в страховые компании. Установлено 27 эпизодов мошенничества.

В ходе обыска у супругов изъяли четыре автомобиля, которые предположительно использовались для инсценировок. Женщина находится под подпиской о невыезде, мужчина заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере страхования, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого в Приморье вынесли приговор семье автоподставщиков, похитивших более 8 млн рублей. Суд признал приморцев виновными в совершении преступлений и назначил наказание мужчинам в виде 13 лет лишения свободы, а женщине — 10 лет.

Ранее в Подмосковье автоподставщиков, похитивших миллионы у страховой, осудили на 12 лет.