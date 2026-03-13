Размер шрифта
Психолог объяснила, что будет, если ввести возрастные ограничения на фастфуд

Психолог Курьева: запрет фастфуда лишь повысит к нему интерес у детей
McDonald's

Возрастные ограничения на бургеры лишь подогреют к ним интерес у детей и подростков. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Ольга Курьева, комментируя идею ограничить в России продажу фастфуда лицам младше 21 года.

«Обычный бургер моментально приобретет сакральный статус. Поедание картошки фри превратится из банального перекуса в акт социального неповиновения, добавляя к пищевому удовольствию еще и мощный адреналиновый выброс от нарушения правил», — объяснила специалист.

Фастфуд, по ее словам, работает как легкий наркотик, стимулируя дофаминовые рецепторы. А запрет только усилит эту зависимость, добавив психологический компонент «элитарности».

С соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он призвал ограничить продажу фастфуда вблизи высших учебных заведений и поднять возраст для его покупки до 21 года.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя полностью запрещать себе сладкое и фастфуд.

 
