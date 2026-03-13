Москвич поссорился с бывшей женой и сжег ее заживо

В Москве осудили мужчину, который сжег бывшую жену из ревности

Житель Москвы получил 11 лет колонии за то, что во время ссоры облил бывшую жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, женщину спасти не смогли. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инцидент произошел на почве ревности. Мужчина нашел на балконе легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею бывшую супругу и поджег ей одежду. Пламя быстро распространилось по телу. Спасти пострадавшую не удалось.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Кузбассе мужчина сжег дом возлюбленной за отказ возобновить отношения. Патрульные заметили горящий частный дом и вызвали пожарных. Выяснилось, что причиной стал поджог, а ущерб превысил 500 тысяч рублей. Хозяйка в это время находилась в другом месте.

Ранее россиянин поджег дверь квартиры по заданию от неизвестных в интернете.