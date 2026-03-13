Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

«Аэрофлот» перекомпонует салоны 29 самолетов для повышения доступности перевозок

«Аэрофлот» завершит реконфигурацию салонов авиасудов во второй половине 2026 года
Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

«Аэрофлот» проведет перекомпоновку салонов на 29 самолетах семейств Boeing 737-800 и Airbus A320ceo в рамках программы повышения доступности авиаперевозок и унификации интерьеров воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что работы выполняются на базе дочернего предприятия технического обслуживания «Аэрофлот Техникс».

Как уточнили в авиакомпании, кресельная емкость лайнеров будет увеличена за счет сокращения количества мест в бизнес-классе и расширения экономического сегмента.

На 22 из 37 самолетов Boeing 737-800 конфигурация изменится с 158 до 162 кресел: бизнес-класс сократится с 20 до 12 мест, эконом — увеличится с 138 до 150. Оставшиеся 15 лайнеров данного типа сохранят компоновку на 158 кресел и будут эксплуатироваться на маршрутах с повышенным спросом на премиальное обслуживание.

В свою очередь, все семь самолетов Airbus A320ceo изменят конфигурацию со 140 до 158 кресел: бизнес-класс уменьшится с 20 до 8 мест, эконом — вырастет со 120 до 150. В результате весь флот Airbus A320ceo авиакомпании получит единообразную компоновку салона.

В «Аэрофлоте» отметили, что общий прирост кресельной емкости узкофюзеляжного флота составит 214 кресел (+1,5%). Таким образом новая конфигурация авиакомпании ежегодно позволит перевозить до 230 тыс. дополнительных пассажиров.

Для перекомпоновки используются сертифицированные кресла с соблюдением фирменных цветов авиакомпании. Шаг кресел во всех классах обслуживания сохраняется в рамках стандартов перевозчика.

Завершить работы планируется во втором квартале 2026 года. На текущий момент реконфигурация выполнена на шести воздушных судах.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!