«Аэрофлот» перекомпонует салоны 29 самолетов для повышения доступности перевозок

«Аэрофлот» завершит реконфигурацию салонов авиасудов во второй половине 2026 года

«Аэрофлот» проведет перекомпоновку салонов на 29 самолетах семейств Boeing 737-800 и Airbus A320ceo в рамках программы повышения доступности авиаперевозок и унификации интерьеров воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что работы выполняются на базе дочернего предприятия технического обслуживания «Аэрофлот Техникс».

Как уточнили в авиакомпании, кресельная емкость лайнеров будет увеличена за счет сокращения количества мест в бизнес-классе и расширения экономического сегмента.

На 22 из 37 самолетов Boeing 737-800 конфигурация изменится с 158 до 162 кресел: бизнес-класс сократится с 20 до 12 мест, эконом — увеличится с 138 до 150. Оставшиеся 15 лайнеров данного типа сохранят компоновку на 158 кресел и будут эксплуатироваться на маршрутах с повышенным спросом на премиальное обслуживание.

В свою очередь, все семь самолетов Airbus A320ceo изменят конфигурацию со 140 до 158 кресел: бизнес-класс уменьшится с 20 до 8 мест, эконом — вырастет со 120 до 150. В результате весь флот Airbus A320ceo авиакомпании получит единообразную компоновку салона.

В «Аэрофлоте» отметили, что общий прирост кресельной емкости узкофюзеляжного флота составит 214 кресел (+1,5%). Таким образом новая конфигурация авиакомпании ежегодно позволит перевозить до 230 тыс. дополнительных пассажиров.

Для перекомпоновки используются сертифицированные кресла с соблюдением фирменных цветов авиакомпании. Шаг кресел во всех классах обслуживания сохраняется в рамках стандартов перевозчика.

Завершить работы планируется во втором квартале 2026 года. На текущий момент реконфигурация выполнена на шести воздушных судах.