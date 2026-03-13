В Красноярске полицейские подкинули наркотики с целью вымогательства и получили сроки

Экс-полицейские из Красноярского края получили сроки за превышение должностных полномочий. Они задержали двух жителей Красноярска, чтобы подкинуть им наркотики и вымогать деньги, сообщили в ГСУ СК по региону и Хакасии.

Перед судом в очередной раз предстали бывший заместитель начальника полиции Красноярского края Михаил Привалихин и его соучастник, бывший сотрудник отдела собственной безопасности Александр Егоров. Привалихин был приговорен к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 24 млн рублей, суд запретил ему занимать должности в правоохранительных органах почти на 13 лет и лишил звания подполковника полиции. Это уже четвертый приговор экс-офицеру, уточнили в ведомстве. Ранее он был осужден за коррупцию и разглашение государственной тайны, тогда суд назначил ему 14,5 года лишения свободы. Егоров также лишился звания майора и получил 13,5 года колонии, а также 8,5 млн рублей штрафа.

Как установил суд, в июне 2018 года правоохранители, не имея законных оснований, задержали двух красноярцев и надели на них наручники. В карман 29-летнего мужчины они поместили муляж наркотического средства, который затем показательно изъяли с целью вымогательства. Осужденные требовали деньги, угрожая привлечением задержанного к уголовной ответственности. В итоге пострадавший передал силовикам 300 тыс. рублей. Позднее экспертиза подтвердила, что вещество, которое подбросили ему в карман, не содержало запрещенных компонентов.

