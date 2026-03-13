Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Красноярске полицейские подкинули наркотики с целью вымогательства и получили сроки

Полицейские вымогали деньги у россиянина, которому подкинули муляж наркотика
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

Экс-полицейские из Красноярского края получили сроки за превышение должностных полномочий. Они задержали двух жителей Красноярска, чтобы подкинуть им наркотики и вымогать деньги, сообщили в ГСУ СК по региону и Хакасии.

Перед судом в очередной раз предстали бывший заместитель начальника полиции Красноярского края Михаил Привалихин и его соучастник, бывший сотрудник отдела собственной безопасности Александр Егоров. Привалихин был приговорен к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 24 млн рублей, суд запретил ему занимать должности в правоохранительных органах почти на 13 лет и лишил звания подполковника полиции. Это уже четвертый приговор экс-офицеру, уточнили в ведомстве. Ранее он был осужден за коррупцию и разглашение государственной тайны, тогда суд назначил ему 14,5 года лишения свободы. Егоров также лишился звания майора и получил 13,5 года колонии, а также 8,5 млн рублей штрафа.

Как установил суд, в июне 2018 года правоохранители, не имея законных оснований, задержали двух красноярцев и надели на них наручники. В карман 29-летнего мужчины они поместили муляж наркотического средства, который затем показательно изъяли с целью вымогательства. Осужденные требовали деньги, угрожая привлечением задержанного к уголовной ответственности. В итоге пострадавший передал силовикам 300 тыс. рублей. Позднее экспертиза подтвердила, что вещество, которое подбросили ему в карман, не содержало запрещенных компонентов.

Ранее трое приятелей узнали о накоплениях в криптовалюте у россиянина и попытались его ограбить.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!