Пассажир отдал монету, изготовленную около 2000 лет назад, за проезд в автобусе

Британец подарил музею древнюю монету, найденную среди автобусной выручки
Житель города Лидс в Англии подарил музею 2000-летнюю монету, которой когда-то расплатились за проезд в автобусе. Об этом сообщается на городском портале.

Еще будучи ребенком, Питер Эдвардс, которому сейчас 77 лет, получил в дар от своего деда, Джеймса Эдвардса, необычную монету. Тот работал кассиром транспортной компании и по долгу службы ежедневно пересчитывал выручку водителей автобусов и трамваев. Среди недействительных и иностранных монет, не подлежащих обмену, он иногда находил интересные экземпляры и отдавал их своему внуку.

Спустя более 70 лет тот решил узнать историю одной необычной монеты с загадочной надписью. Исследования привели его к выводу, что она происходила из древнего карфагенского поселения на побережье Испании. На ее аверсе изображен бог Мелкарт, сходный с образом Геракла в львиной шкуре — мотив, часто встречавшийся на финикийских монетах, предназначенных для привлечения греческих торговцев.

Понимая историческую важность находки, мужчина передал ее в дар городу. Теперь монета станет частью коллекции Лидского научно-познавательного центра, которая включает монеты и денежные знаки культур со всего мира.

Ранее жительница Нидерландов нашла в своем доме 35 раннее неизвестных гравюр Рембрандта.

 
